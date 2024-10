A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico moderado na Regional Oeste da cidade. O aviso foi dado em decorrência dos volumes de água registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas. O comunicado é válido até a próxima segunda-feira (28/10).

Segundo a Defesa Civil, está prevista chuva acumulada de 50 mm em 48 horas. É recomendado prestar atenção no grau de saturação do solo e em sinais construtivos e ter cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.



Caso algum dos sinais seja observado, a instrução é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Atente-se aos sinais de deslizamento

* Trinca nas paredes

* Água empoçando no quintal



* Portas e janelas emperrando



* Rachaduras no solo



* Água minando da base do barranco



* Inclinação de poste ou árvores



* Muros e paredes estufados



* Estalos

Recomendações

* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos



* Coloque calha no telhado da sua casa



* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água



* Não jogue lixo ou entulho na encosta



* Não despeje esgoto nos barrancos



* Não faça queimadas

Emissão de alertas

Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.