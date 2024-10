Um homem foi indiciado pela Polícia Civil acusado de envolvimento em cinco assaltos a joalherias de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele está preso. A polícia ainda procura mais um suspeito, apontada como comparsa nos roubos.

Os crimes aconteceram no Centro da cidade, em avenidas movimentadas, como Floriano Peixoto e Afonso Pena, e na Praça Tubal Vilela. Todo os crimes foram cometidos no primeiro semestre deste ano, sempre pelo homem já preso e pelo foragido, de acordo com as investigações. Os valores roubados em cada joalheria não foram informados.

A apuração aponta ainda que o indiciado é acusado de diversos outros e era foragido da Justiça. Ele havia sido preso em flagrante recentemente e nas investigações, os policiais conseguiram ligar o suspeito aos roubos de joalherias. Ainda segundo a polícia, ele confessou a autoria em quatro dos cinco assaltos.

Investigadores da 1ª Delegacia Regional tentam identificar o comparsa dele. O investigado está detido no presídio Professor Jacy de Assis – Uberlândia 1 e vai permanecer preso à disposição da Justiça.

