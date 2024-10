O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de perigo para chuvas fortes em 442 municípios mineiros entre a noite deste sábado (26/10) e a manhã de domingo (27/10). Confira a lista abaixo.

A previsão é que ocorram chuvas entre 30 mm e 60 mm por horas, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso de chuvas intensas compreende uma área que vai do litoral capixaba e fluminense até o estado de São Paulo e inclui boa parte de Minas Gerais.

No estado, o alerta é válido para cidades das regiões: Zona da Mata, Oeste, Vale do Rio Doce, Sul/Sudoeste, Central, Metropolitana de BH, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

As recomendações do Inmet são para que, em caso de rajadas de ventos, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas. E, também, se possível, que sejam desligados aparelhos elétricos e quadro geral de energia das residências.

Mais informações podem ser obtidas em caso de emergência junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades mineiras sob alerta de chuvas intensas do Inmet

Abre Campo - Acaiaca - Aguanil - Aimorés - Aiuruoca - Alagoa - Albertina - Além Paraíba - Alfenas - Alfredo Vasconcelos - Alterosa - Alto Caparaó - Alto Jequitibá - Alto Rio Doce - Alvinópolis - Amparo do Serra - Andradas - Andrelândia - Antônio Carlos - Antônio Dias - Antônio Prado de Minas - Aracitaba - Arantina - Araponga - Araújos - Arcos - Areado - Argirita - Astolfo Dutra - Baependi - Bambuí - Bandeira do Sul - Barão de Cocais - Barão de Monte Alto - Barbacena - Barra Longa - Barroso - Bela Vista de Minas - Belmiro Braga - Belo Horizonte - Belo Vale - Betim - Bias Fortes - Bicas - Boa Esperança - Bocaina de Minas - Bom Despacho - Bom Jardim de Minas - Bom Jesus do Amparo - Bom Jesus do Galho - Bom Sucesso - Bonfim - Borda da Mata - Botelhos - Brás Pires - Brazópolis - Brumadinho - Cabo Verde - Cachoeira da Prata - Cachoeira de Minas - Caeté - Caiana - Cajuri - Caldas - Camacho - Cambuquira - Campanha - Campestre - Campo Belo - Campo do Meio - Campos Altos - Campos Gerais - Canaã - Cana Verde - Candeias - Caparaó - Capela Nova - Capim Branco - Capitólio - Caputira - Caranaíba - Carandaí - Carangola - Caratinga - Careaçu - Carmo da Cachoeira - Carmo da Mata - Carmo de Minas - Carmo do Cajuru - Carmo do Rio Claro - Carmópolis de Minas - Carrancas - Carvalhópolis - Carvalhos - Casa Grande - Cataguases - Catas Altas - Catas Altas da Noruega - Caxambu - Chácara - Chalé - Chiador - Cipotânea - Cláudio - Coimbra - Conceição da Aparecida - Conceição da Barra de Minas - Conceição das Pedras - Conceição de Ipanema - Conceição do Pará - Conceição do Rio Verde - Confins - Congonhal - Congonhas - Conselheiro Lafaiete - Contagem - Coqueiral - Cordislândia - Coronel Pacheco - Coronel Xavier Chaves - Córrego Danta - Córrego Fundo - Córrego Novo - Cristais - Cristiano Otoni - Cristina - Crucilândia - Cruzília - Delfim Moreira - Descoberto - Desterro de Entre Rios - Desterro do Melo - Diogo de Vasconcelos - Dionísio - Divinésia - Divino - Divinópolis - Divisa Nova - Dom Silvério - Dom Viçoso - Dona Eusébia - Dores de Campos - Dores do Indaiá - Dores do Turvo - Doresópolis - Durandé - Elói Mendes - Entre Folhas - Entre Rios de Minas - Ervália - Esmeraldas - Espera Feliz - Espírito Santo do Dourado - Estrela Dalva - Estrela do Indaiá - Eugenópolis - Ewbank da Câmara - Fama - Faria Lemos - Fervedouro - Florestal - Formiga - Fortuna de Minas - Funilândia - Goianá - Guapé - Guaraciaba - Guarani - Guarará - Guidoval - Guiricema - Heliodora - Ibertioga - Ibirité - Ibitiúra de Minas - Ibituruna - Igarapé - Igaratinga - Iguatama - Ijaci - Ilicínea - Imbé de Minas - Inconfidentes - Ingaí - Inhaúma - Ipanema - Ipuiúna - Itabira - Itabirito - Itaguara - Itajubá - Itamarati de Minas - Itamonte - Itanhandu - Itapecerica - Itatiaiuçu - Itaúna - Itaverava - Itumirim - Itutinga - Jaboticatubas - Jacutinga - Jaguaraçu - Japaraíba - Jeceaba - Jequeri - Jesuânia - João Monlevade - Juatuba - Juiz de Fora - Lagoa da Prata - Lagoa Dourada - Lagoa Santa - Lajinha - Lambari - Lamim - Laranjal - Lavras - Leandro Ferreira - Leopoldina - Liberdade - Lima Duarte - Luisburgo - Luminárias - Luz - Machado - Madre de Deus de Minas - Manhuaçu - Manhumirim - Maravilhas - Mar de Espanha - Maria da Fé - Mariana - Mário Campos - Maripá de Minas - Marliéria - Martinho Campos - Martins Soares - Mateus Leme - Matias Barbosa - Matipó - Matozinhos - Matutina - Mercês - Minduri - Miradouro - Miraí - Moeda - Moema - Monsenhor Paulo - Monte Belo - Muriaé - Mutum - Natércia - Nazareno - Nepomuceno - Nova Era - Nova Lima - Nova Serrana - Nova União - Olaria - Olímpio Noronha - Oliveira - Oliveira Fortes - Onça de Pitangui - Oratórios - Orizânia - Ouro Branco - Ouro Fino - Ouro Preto - Pains - Paiva - Palma - Papagaios - Pará de Minas - Paraguaçu - Paraopeba - Passa Quatro - Passa Tempo - Passa Vinte - Patrocínio do Muriaé - Paula Cândido - Pedra Bonita - Pedra do Anta - Pedra do Indaiá - Pedra Dourada - Pedralva - Pedro Leopoldo - Pedro Teixeira - Pequeri - Pequi - Perdigão - Perdões - Piau - Piedade de Caratinga - Piedade de Ponte Nova - Piedade do Rio Grande - Piedade dos Gerais - Pimenta - Pingo d'Água - Piracema - Piranga - Piranguinho - Pirapetinga - Piraúba - Pitangui - Piumhi - Poço Fundo - Poços de Caldas - Pompéu - Ponte Nova - Porto Firme - Pouso Alegre - Pouso Alto - Prados - Presidente Bernardes - Prudente de Morais - Quartel Geral - Queluzito - Raposos - Raul Soares - Recreio - Reduto - Resende Costa - Ressaquinha - Ribeirão das Neves - Ribeirão Vermelho - Rio Acima - Rio Casca - Rio Doce - Rio Espera - Rio Manso - Rio Novo - Rio Paranaíba - Rio Piracicaba - Rio Pomba - Rio Preto - Ritápolis - Rochedo de Minas - Rodeiro - Rosário da Limeira - Sabará - Santa Bárbara - Santa Bárbara do Leste - Santa Bárbara do Monte Verde - Santa Bárbara do Tugúrio - Santa Cruz de Minas - Santa Cruz do Escalvado - Santa Luzia - Santa Margarida - Santa Maria de Itabira - Santana da Vargem - Santana de Cataguases - Santana do Deserto - Santana do Garambéu - Santana do Jacaré - Santana do Manhuaçu - Santana dos Montes - Santa Rita de Caldas - Santa Rita de Ibitipoca - Santa Rita de Jacutinga - Santa Rita de Minas - Santa Rita do Sapucaí - Santa Rosa da Serra - Santo Antônio do Amparo - Santo Antônio do Aventureiro - Santo Antônio do Grama - Santo Antônio do Monte - Santos Dumont - São Bento Abade - São Brás do Suaçuí - São Domingos do Prata - São Francisco de Paula - São Francisco do Glória - São Geraldo - São Gonçalo do Pará - São Gonçalo do Rio Abaixo - São Gonçalo do Sapucaí - São Gotardo - São João da Mata - São João del Rei - São João do Manhuaçu - São João Nepomuceno - São Joaquim de Bicas - São José da Lapa - São José da Varginha - São José do Alegre - São José do Goiabal - São José do Mantimento - São Lourenço - São Miguel do Anta - São Pedro dos Ferros - São Sebastião da Bela Vista - São Sebastião da Vargem Alegre - São Sebastião do Oeste - São Sebastião do Rio Verde - São Thomé das Letras - São Tiago - São Vicente de Minas - Sarzedo - Sem-Peixe - Senador Cortes - Senador Firmino - Senador José Bento - Senhora de Oliveira - Senhora dos Remédios - Sericita - Seritinga - Serra da Saudade - Serrania - Serranos - Sete Lagoas - Silveirânia - Silvianópolis - Simão Pereira - Simonésia - Soledade de Minas - Tabuleiro - Taparuba - Tapiraí - Taquaraçu de Minas - Teixeiras - Timóteo - Tiradentes - Tocantins - Tocos do Moji - Tombos - Três Corações - Três Pontas - Turvolândia - Ubá - Ubaporanga - Urucânia - Vargem Alegre - Varginha - Vermelho Novo - Vespasiano - Viçosa - Vieiras - Virgínia - Visconde do Rio Branco - Volta Grande.

