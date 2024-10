Após dias chuvosos, os mineiros podem esperar por mais água caindo no fim de semana. O sábado (26/10) será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em nove regiões do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante todo o sábado e domingo (27/10), a intensificação de áreas de instabilidade atmosférica sobre o sudeste brasileiro associada ao avanço de uma frente fria deixará o céu carregado por nuvens. A condição deve favorecer a ocorrência de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o território mineiro.

Por causa disso, o Inmet alerta para possibilidade de uma chuva forte que pode causar transtornos à população, especialmente no Oeste, Sul, Sudeste e Centro de Minas Gerais. Outras regionais como Noroeste, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana devem ser atingidas por pancadas e trovoadas isoladas.

Chuva intensa

O instituto emitiu alerta laranja para o estado, o que indica a previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h), a partir de sexta (25) até as 10h de sábado.

Em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Previsão em BH

Os belo-horizontinos podem manter o guarda-chuva por perto, já que a previsão indica possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 20°C e 26ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.