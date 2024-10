O Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, espera receber 30 mil pessoas na celebração da 70ª Festa do Padroeiro, nesta segunda-feira (28/10). O tema deste ano é “Peregrinos, louvamos a Deus pela intercessão de São Judas Tadeu” e relembra a procura dos fieis pelo “santo das causas impossíveis” como uma forma de se aproximar de Deus. A festividade também celebra os 70 anos de conexão em prol da espiritualidade, cultura e caridade em uma troca constante do santuário junto à comunidade.





A novena por São Judas Tadeu teve início em 18 de outubro com a Celebração Eucarística às 7h e 19h, seguida do hasteamento das bandeiras. Neste sábado (26/10), serão realizadas missas às 7h, 16h e 18h. O domingo (27/10) será o nono e último dia da novena, realizada sempre na última Celebração Eucarística. Neste dia, as missas serão realizadas às 7h, 9h, 11h e 18h. Depois da novena, o dia encerra-se com uma procissão na qual a imagem de São Judas Tadeu percorre as ruas do bairro.





Na segunda-feira (28/10) é celebrada a festa de São Judas Tadeu, em referência à data de seu falecimento, em 28 de outubro de 70. Na data, serão realizadas missas a cada duas horas, a partir da meia-noite, com fim às 22h no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu. Já o velário do santuário estará aberto a partir das 5h30. A expectativa do espaço arquidiocesano é receber 2 mil pessoas por missa, e, como serão realizadas 15 missas na celebração, o santuário espera que, pelo menos, 30 mil pessoas passem pelo local nesta segunda.





Conforme o padre Mauro Reis Santos, vigário paroquial do santuário dedicado ao “santo das causas impossíveis”, a visitação diminuiu desde a pandemia. Nos anos anteriores, o espaço arquidiocesano recebia em média cerca de 100 mil pessoas na data de celebração a São Judas Tadeu. “Ainda estamos retomando bem essa questão dessas celebrações populares desde o fim da pandemia. Então, nossa expectativa de público é mais baixa do que no período pré-pandemia. Mas esperamos que, pelo menos, 30 mil pessoas passem pelo santuário em 28 de outubro. O fluxo no santuário já é muito bom nos outros dias de celebração, mas no dia do Padroeiro fica ainda maior”, ressalta o vigário.





O espaço de entrada para o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu tem, desde abril de 2022, um calçadão com trânsito exclusivo para fieis. A Via do Peregrino foi conduzida com doações dos fieis e contemplou o fechamento total da Rua Restinga. O caminho dos devotos foi transformado com a retirada de seis postes da rua com o objetivo da instalação de uma iluminação subterrânea, o que garantiu o fim da poluição visual causada pelos fios. O novo calçadão exclusivo fica entre a igreja e o velário e propõe conforto aos devotos e peregrinos que visitam o espaço arquidiocesano.





Além do santuário, outras igrejas de Belo Horizonte e Região Metropolitana também celebram a novena e a festa de São Judas Tadeu. Na capital mineira, o Santuário Arquidiocesano Senhor Bom Jesus do Bonfim, a Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Palmeiras, a Paróquia São Francisco de Sales, no Bairro Gameleira e a Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Eldorado também terão festejos. Já na Grande BH, paróquias que têm São Judas como padroeiro em Ribeirão das Neves, Brumadinho, Ibirité, Betim e Nova Lima também celebram o santo.





O santo das causas impossíveis





São Judas Tadeu era apóstolo e primo de Jesus. O santo nasceu na Galiléia, na Palestina, e pregou na na Samaria. Próximo do ano 50, fez parte do primeiro Concílio, em Jerusalém. O “santo das causas impossíveis” evangelizou na Mesopotâmia, Síria e Armênia. Na Pérsia, onde também pregou o evangelho, encontrou São Simão que viajou junto com ele. Como mártir, morreu em 28 de outubro de 70. Conforme o padre Mauro Reis Santos, vigário paroquial do Santuário da Arquidiocese, Judas viveu radicalmente o evangelho até doar sua vida pelo martírio.





“São Judas nos ajuda a interceder a Deus. O santo nos remete sempre para Deus e a confiança de que Ele vai nos ajudar a tornar todas as coisas possíveis. Isso se baseia na ideia de que quando se pergunta, a Jesus quem pode se salvar, ele olha para Deus e fala: Para os homens, tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o Judas Tadeu nos remete que só podemos fazer as coisas em Deus e com Deus”, salienta o padre Mauro Reis Santos.





Serviço:





70ª Novena e Festa de São Judas Tadeu





Até segunda-feira (28/10)

Local: Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu – Rua Macaé, 629 – Graça, Belo Horizonte

Celebração de Missas dia 28 – da meia-noite às 22h (missas a cada duas horas)

Mais informações: (31) 2526-4164 (WhatsApp Secretaria Paroquial) e (31) 9 8868-0744|(WhatsApp dúvidas)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata