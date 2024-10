A chegada de um ciclone extratropical pode intensificar as chuvas em Minas Gerais a partir desta quinta-feira (24/10). Apesar de o fenômeno não atuar diretamente, ele intensifica a convergência de umidade, junto a uma frente fria iminente, e provoca fortes chuvas, com rajadas de vento, na maior parte do estado.





Heriberto dos Anjos, meteorologista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), diz que a frente fria vai avançar pelo Oceano Atlântico, entre o Sul e Sudeste do Brasil, a partir desta quinta-feira. “Com os padrões dos ventos nas camadas mais elevadas da atmosfera, favorecerá para convergência de umidade ou canal de umidade desde a região amazônica até o Sudeste provocando chuvas fortes e tempo severo com fortes rajadas de vento em superfície e granizos em áreas do estado de Minas Gerais”, afirma.





O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), está ciente do risco e trabalha com monitoramento e disseminação de ações preventivas.





Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta quinta é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas Regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado.





Para sexta-feira (25/10), as pancadas de chuva e trovoadas isoladas estão previstas para as Regiões Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Para sábado (26/10), a previsão do Inmet é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, entre esses três dias, o acumulado de chuva deve ficar entre 50 e 80 milímetros nas Regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Centro/Sul e leste do Oeste mineiro.

Já no sul do Noroeste, Triângulo/Alto Paranaíba, Central Mineira e centro, norte e oeste da Grande BH, a previsão fica entre 15 e 50 milímetros. Nas demais regiões do estado, os acumulados de chuvas podem ficar em até 15 milímetros.

Monitoramento

A Defesa Civil afirma que o estado de Minas Gerais é monitorado 24 horas por dia, com o objetivo de garantir a proteção da população. “O monitoramento contínuo nos permite agir rapidamente para emitir alertas e coordenar ações preventivas, minimizando os impactos dos eventos climáticos”, afirma o coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende.



O órgão incentiva os mineiros a se cadastrarem no sistema de alertas via SMS, que é gratuito e não requer acesso à internet. Para receber os avisos meteorológicos no celular, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP do local desejado para o número 40199.





Dicas de prevenção da Defesa Civil:





1) Não atravesse a enxurrada;

2) Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos;

3) Não pare o veículo próximo a postes ou árvores;

4) Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível;

5) Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação;

6) Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água;

7) Não jogue lixo e entulho na rua, pois eles podem obstruir as redes de drenagem e entupir os bueiros;

8) Em caso de emergência, ligue: 190 (Polícia Militar de MG), 193 (Bombeiros), 199 (Defesa Civil).

