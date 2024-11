Tradicional de Belo Horizonte, a Festa da Luz chega pela primeira vez a Montes Claros, no Norte de Minas, nesta semana. Entre os dias 21 e 24 de novembro, o festival apresentará dois projetos: a Mostra Minas, com uma seleção de artistas mineiros, e a Mostra Mundo, com obras de artistas nacionais e internacionais.

A festa, que já passou três vezes por BH, agora estará na Praça da Matriz, no Corredor Cultural e nas áreas ao redor de Montes Claros. Com grandes instalações, letreiros e projeções luminosas, o evento promete colorir a cidade. Além disso, as luzes irão provocar reflexões no público, por meio de obras de artistas como Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Grace Passô, Thiago Mazza e Daiara Tukano.

O circuito inclui o Centro Cultural Montes Claros, o Museu Regional do Norte de Minas, o Beco da Vaca, os arredores da Igreja Matriz, o Corredor Cultural, o Prédio dos Correios e o Prédio do Artesanato Flor do Pequi.

"A Festa da Luz traz instalações de grandes dimensões: esculturas iluminadas que estarão espalhadas ao redor da Praça Dr. Chaves e no Corredor Cultural durante os quatro dias do evento. O festival oferece uma nova dinâmica para o nosso cenário cultural, explorando as diversas possibilidades da criatividade, da linguagem e da tecnologia", celebra a secretária municipal de Cultura, Junia Velloso Rebello.

Mostra Minas

A Festa da Luz começa com o "Homem Gaiola" interagindo com a iluminação "Paisagens Digitais", que criará contornos luminosos pelo Corredor Cultural, no Prédio dos Correios e no Prédio do Artesanato Flor do Pequi.

No Beco da Vaca, a criação "Plantas Pulsam", de Thiago Mazza, reflete a recente descoberta científica de que, mesmo sem músculos, as plantas pulsam. A obra inflável expressa a paixão do artista mineiro pela flora brasileira, representada pelas folhas da espécie Tinhorão, pintadas à mão.



Os letreiros, que despertam a curiosidade de quem passa pelas ruas, também estarão presentes nesta edição. Entre eles está a frase “A vida é uma dança cósmica”, do escritor, ambientalista e filósofo Ailton Krenak, que pauta o debate sobre sustentabilidade e defesa dos povos e territórios indígenas. A instalação ficará localizada na rua paralela à Igreja da Matriz.

A escritora Conceição Evaristo também contribui com suas palavras para o festival. Sua frase de esperança foi criada especialmente para a primeira edição da Festa da Luz, realizada logo após a pandemia, em 2021. A obra “Sem Título” ocupa a grama da Praça da Matriz, onde a atriz Grace Passô também apresenta sua “frase-feitiço” na obra “Mandinga”.

O famoso letreiro de Nívea Sabino, “Fé no Mutirão”, estará no Espaço CEMIG, no pátio do Museu Regional do Norte de Minas. O local também contará com projeções a laser do Homem Gaiola e apresentações dos DJs Fany, Jullz, Urbann e T7.

Mostra Mundo

Em frente à Igreja da Matriz, será instalado o esquema de LEDs de Daiara Tukano. A obra "Bo'eda Pirõ/ Cobra arco-íris" é inspirada na narrativa sobre a origem da humanidade do povo indígena Tukano, ao qual a artista pertence. A programação cria animações que causam uma sensação de miragem no público.

No Centro Cultural do município, o público também poderá conferir "Ventura", um ser fantástico de nove metros de altura, criado pela designer e ilustradora capixaba Amanda Lobos.

Por fim, "Templo da Luz", instalação de Pedro Campiche, vai iluminar o Vão do Chafariz, na Praça da Matriz, com composições que lembram templos religiosos. A proposta é integrar o fantástico ao cotidiano, permitindo que o público experimente a cidade com todos os sentidos. Perto dali, a amazonense Márcia Kambeba exibe o poema em tupi kambeba "Kumiça Jenó".

Serviço

Data: 21 a 24 de novembro

Horário: de 18h às 23h



Local: Praça da Matriz, Corredor Cultural e arredores