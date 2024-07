“Na hora a minha esposa foi até a sacada e viu que o pessoal começou a se movimentar. No grupo de WhatsApp do condomínio os moradores estavam na dúvida se realmente era um incêndio, muita gente não desceu na hora. Eu imediatamente pensei em ir ver o que estava acontecendo, tirei a camiseta, amarrei no rosto e comecei a subir em direção ao fogo.”





As palavras são do bombeiro Fábio Antônio da Costa, de 42 anos, sobre um incêndio, em seu prédio, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na última quarta-feira. A ação do bombeiro salvou, praticamente, todos os vizinhos.





O fogo começou quando uma moradora deixou uma vela acesa para seu anjo da guarda e saiu para trabalhar.





Fábio é bombeiro desde 2008. Ele diz que não pensou duas vezes em subir até o 11º andar, onde o fogo estava concentrado, e evacuar os moradores que estavam desorientados com a fumaça.





Ele conta que usou de estratégia para chegar ao foco do fogo. Seu plano foi rastejar até o figo, se aproveitando das antecâmaras de incêndio do prédio para respirar.





Ao chegar no 11°, o desafio ficou limitado à fumaça. Ali, as altas temperaturas se alastravam pelo chão e paredes do corredor.





Depois de debelar o incêndio, ele foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico e permanece internado devido à grande quantidade de fumaça que inalou.