Duzentos e trinta foragidos da justiça, com envolvimento em crimes diversos e condenações pelos delitos, foram presos pela Polícia Militar nos últimos quatro dias. As prisões são decorrentes da Operação Alpha e Ômega, realizada pela Diretoria de Inteligência (DINT) da PM, nas 19 regionais da corporação em todo o estado de Minas Gerais.





A operação teve início na última sexta-feira (15/11). Do total de presos, 48 foragidos foram pegos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O restante, no interior do estado. Os foragidos eram procurados pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, homicídio, estupro de vulnerável, estupro, lesão corporal e roubo.





No total, os crimes cometidos pelos 230 presos somam 1.646 registros de ocorrências como autores/coautores, entre 2014 e 2024. Desse total de presos, 22 foram detidos dez vezes no mesmo período e 165 mais de uma vez. 69 têm dez ou mais registros, com destaque para dois deles, com 30 ocorrências como autores.





Segundo a porta-voz da PM, major Layla Brunnela, o resultado da operação está relacionado a uma série de estratégias para a redução da criminalidade e proteção da população.





“É importante ressaltar o papel da Polícia Militar, desde a prisão em flagrante na ponta da linha até os cumprimentos de mandados por condenações e a recaptura dos foragidos que já estavam no Sistema Prisional. É um trabalho continuo, mas que, nesse momento, teve o objetivo proporcionar um feriado ainda mais tranquilo para a população mineira”.





As prisões





Região / Cidade / Total





1ª RPMBH - 28

2ª RPM Contagem - 15

3ª RPM Vespasiano -5

4ª RPM Juiz de Fora - 15

5ª RPM Uberaba - 13

6ª RPM Lavras - 12

7ª RPM Divinópolis - 14

8ª RPM Governador Valadares - 9

9ª RPM Uberlândia - 9

10ª RPM Patos de Minas - 12

11ª RPM Montes Claros - 14

12ª RPM Ipatinga - 24

13ª RPM Barbacena - 9

14ª RPM Curvelo - 9

15ª RPM Teófilo Otoni - 7

16ª RPM Unaí - 5

17ªRPM Pouso Alegre - 11

18ª RPM Poços de Caldas - 15

19ª RPM Sete Lagoas - 4