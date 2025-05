Sacolão pega fogo no Centro de Belo Horizonte

Um incêndio atinge um sacolão localizado na Rua Caetés, esquina com a Rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (10/5).





Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram grande quantidade de fumaça no térreo do imóvel e forte cheiro de queimado. Elas ainda disseram não haver pessoas dentro do estabelecimento. Quando as equipes dos bombeiros chegaram, todos já estavam do lado de fora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Os militares informaram ainda que foram mobilizadas cinco equipes para conter as chamas e avaliar os riscos do imóvel.





Matéria em atualização