Prefeito Álvaro Damião prestigiou lançamento de filme sobre a Gerdau

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), esteve presente na noite desta segunda-feira (5/5) no lançamento do filme "Moldados como Aço", que narra a história da empresa Gerdau, maior produtora de aço do Brasil, na capital mineira.

“O filme traz registros do espírito empreendedor da Gerdau e o legado do trabalho não só da família fundadora, mas de todas as pessoas que colaboraram para a construção da empresa, nutrindo as bases sólidas dessa trajetória de 124 anos. Seguimos comprometidos e engajados em dar continuidade a essa jornada, com a mesma coragem e visão dos colaboradores e colaboradoras que vieram antes de nós, para garantir que nossa empresa continue moldando um futuro tão sólido e resiliente quanto o nosso passado”, conta Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

A produção apresenta a empresa desde a fundação como uma fábrica de pregos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, pelo imigrante prussiano Johannes Gerdau, que passou a ser conhecido por João ao se mudar para o Brasil. Para contar essa história, foram entrevistados membros da quarta geração, como Jorge, Frederico, Klaus e Germano, que morreu em 2023; e da quinta geração da família.

“Termos a oportunidade de conversar com os irmãos possibilitou que o filme trouxesse reflexões não só sobre a companhia, mas também sobre o desenvolvimento industrial brasileiro ao longo do século XX, de como transformar uma empresa familiar em uma grande referência mundial”, comentou o cineasta Belisário Franca, responsável pela produção.

Também prestigiaram o evento, que ocorreu no cinema do Minas Tênis Clube, em Lourdes, na região Centro-Sul de BH, o vice-presidente comercial do Estado de Minas, Mário Neves, e o gerente de jornalismo da TV Alterosa, Ricardo Carlini.