O governador Romeu Zema e o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, participaram de evento no Circuito Liberdade, em BH, nesta quinta-feira (15/6) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, anunciou nesta quinta-feira (15/6), em Belo Horizonte, ao lado do governador Romeu Zema (Novo), a implantação de uma nova plataforma de mineração sustentável em Minas Gerais. O investimento previsto é de R$ 3,2 bilhões, entre 2023 e 2026. O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, anunciou nesta quinta-feira (15/6), em Belo Horizonte, ao lado do governador Romeu Zema (Novo), a implantação de uma nova plataforma de mineração sustentável em Minas Gerais. O investimento previsto é de R$ 3,2 bilhões, entre 2023 e 2026.









“Com esse novo investimento, a Gerdau reafirma seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais, renovando seus laços com a população mineira e com a geração de mais de 5 mil empregos durante a implementação de nossos investimentos no estado”, declarou Werneck.





O projeto vai utilizar o método de empilhamento a seco para disposição de 100% dos rejeitos de mineração, eliminando a necessidade do uso de barragem, além de ter um mineroduto para o transporte do minério de ferro.





“Esta nova plataforma de mineração sustentável é, também, importante iniciativa na redução de nossas emissões de gases de efeito estufa, pois teremos um minério de alta qualidade”, disse o CEO.





Entrevista

Em março, Werneck detalhou ao Estado de Minas os investimentos previstos para o estado, exaltando o histórico na formação de profissionais para a área da metalurgia e como a renovação tecnológica da empresa pode ajudar a capacitar jovens mineiros para uma atividade minerária segura e sustentável.





Em 2022, a Gerdau registrou uma receita líquida recorde de R$ 82,4 bilhões. O valor representa os resultados acumulados nos nove países onde a companhia tem atuação e, do número total, 30% foram obtidos com atividades em Minas Gerais.