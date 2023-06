430

Trecho da Ferrovia Norte Sul wikimedia commons



A ferrovia Norte-Sul, um dos mais emblemáticos projetos ferroviários do Brasil nas últimas décadas, terá seus trechos central e sul finalizados e entregues nesta sexta-feira (16). A rota, operada pela Rumo, possui 1.537 km de trilhos que ligam Estrela D'Oeste (SP) a Porto Nacional (TO), passando por quatro das cinco regiões do país. A história da Norte-Sul remonta à década de 1980 e, após muitos atrasos e obstáculos, chega ao fim.





Em 1987, a Folha de S.Paulo denunciou irregularidades na concorrência para a construção da ferrovia. Desde então, diversos governos tentaram, sem sucesso, concluir a obra. Até 2017, foram gastos R$ 33 bilhões em valores corrigidos, sendo que um terço deste montante foi superfaturado, de acordo com órgãos de fiscalização. Em 2019, a Rumo venceu um leilão com um lance de R$ 2,7 bilhões (R$ 3,5 bilhões, corrigidos pelo IPCA) e assumiu o projeto, que possui uma concessão de 30 anos.

Nesta sexta-feira, a entrega ocorrerá em Rio Verde (GO), uma das principais cidades do agronegócio brasileiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento acontece pouco mais de dois anos após seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), inaugurar o primeiro trecho da malha da Rumo na Norte-Sul, entre São Simão (GO) e Estrela D'Oeste.





Segundo a Rumo, foram investidos R$ 4 bilhões em infraestrutura, terminais e material rodante. Nos últimos dois anos, quatro terminais foram inaugurados para escoar a produção agrícola: São Simão (grãos e farelo de soja), Rio Verde (dois, sendo um de grãos e um de fertilizantes) e Iturama (açúcar VHP). A concessionária movimentou 4,1 milhões de toneladas de grãos (soja, farelo e milho) exportados por Goiás em 2022, correspondendo a 25,6% do total de 16,1 milhões de toneladas.





A construção dos terminais e das obras de infraestrutura em Goiás, Minas Gerais e São Paulo gerou mais de 5.000 empregos diretos e indiretos. A expectativa do setor é que a conclusão da Norte-Sul aumente a eficiência no escoamento de cargas de estados sem acesso direto ao mar, como Minas Gerais e Goiás, e impulsione a participação das ferrovias no transporte de cargas no Brasil, atualmente em 21,5%. Esse índice é inferior ao de países como EUA (43%) e Rússia (81%), segundo dados da ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários).