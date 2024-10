Nos dias 24 e 29 de outubro, a 99, plataforma de motoristas de carros e motos por aplicativo, vai promover treinamento presencial para os condutores da categoria de duas rodas em Belo Horizonte, na Casa99, localizada na Rua Santa Rita Durão, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da cidade. O horário ainda não foi divulgado pela empresa.





Os treinamentos também acontecem de forma on-line para todo o país, com as ressalvas presenciais na capital mineira e no Rio de Janeiro. Com cerca de uma hora, os treinamentos estão disponíveis pelo aplicativo do motorista parceiro em diversas datas até 31 de outubro. Toda a comunicação acontece pela central de notificações da plataforma.





A ação visa proporcionar maior conhecimento aos profissionais sobre as funcionalidades e ferramentas recém-lançadas pela empresa, além de treinamentos de combate ao assédio sexual, pela conscientização no trânsito em situações de risco e sobre direção defensiva, pela prevenção de acidentes.





Um dos destaques das 50 novas ferramentas é o “Relatório de Segurança”. Nele, o passageiro recebe ao final da corrida, além da classificação por estrelas, um pop up com perguntas sobre o comportamento do motociclista relacionadas à velocidade, ultrapassagem e mudança de faixas, respeito à sinalização, distância segura entre veículos e equipamentos de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As opiniões são compiladas e entregues aos motoristas em um relatório semanal com pontos positivos e pontos de melhorias. Outro novidade é o “Alerta de Velocidade”, que funciona como um velocímetro, apresentando a velocidade em tempo real e emitindo avisos caso o limite seja excedido.