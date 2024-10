As obras de eliminação do Dique 1A, na mina Conceição, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, foram concluídas. Com isso, a barragem foi totalmente descaracterizada. A eliminação de barragens a montante é um compromisso que foi estabelecido pela Vale em razão do rompimento da barragem B1, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em janeiro de 2019.





O Dique 1A é a 16ª estrutura a montante eliminada pela Vale no Brasil, do total de 30 previstas. A previsão da empresa é chegar a 60% de conclusão até o fim de 2025, quando a Vale também prevê não ter nenhuma estrutura em nível máximo de emergência. Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, a empresa investiu mais de R$ 9 bilhões no Programa de Descaracterização de Barragens a Montante.





Conforme a empresa, todas as estruturas a montante da Vale no Brasil estão inativas e são monitoradas 24 horas por dia pelos Centros de Monitoramento Geotécnico (CMGs) da empresa. As obras no dique 1A tiveram início em abril deste ano. Conforme a previsão, depois da conclusão, a descaracterização passará pelo processo de avaliação e validação dos órgãos competentes.





Com a eliminação da Dique 1A, cerca de 80% do Programa de Descaracterização no município foi concluído. A estrutura é a 8ª a montante eliminada em Itabira. No último mês, a obra de descaracterização no Dique 1B, também na mina Conceição, foi concluída. Os diques 2, 3, 4 e 5 do Sistema Pontal, a barragem Ipoema, na mina do Meio, e o Dique Rio do Peixe, em Conceição, já haviam sido eliminados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As outras duas estruturas que pertencem ao programa na cidade são os Diques Minervino e Cordão Nova Vista, ambos do Sistema Pontal. A previsão é que sejam descaracterizados depois da construção de uma nova Estrutura de Contenção a Jusante (ECJ2). Segundo a Vale, a medida é preventiva e permitirá a eliminação das estruturas com segurança.

* Estagiária sob a supervisão do subeditor Gabriel Felice