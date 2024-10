Estudantes mineiros da rede pública estadual que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição de 2024 contarão com transporte e hospedagem gratuitos pela primeira vez. Cerca de 33 mil alunos serão assistidos pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Segundo a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra, a iniciativa garante a participação de todos os estudantes no exame.

“Realizamos um levantamento detalhado dos municípios que não terão aplicação do Enem e identificamos que cerca de 33 mil estudantes precisam de apoio para se deslocar, e em muitos casos, até mesmo pernoitar em outras cidades para realizar a prova. Com base nisso, estruturamos este aporte financeiro para assegurar que nossos alunos possam participar do exame”, afirma Kellen.

Em 2023, apenas 188 dos 853 municípios de Minas Gerais aplicaram o Enem, fazendo com que diversos estudantes precisassem se deslocar para prestar o vestibular nacional. Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, é uma das cidades que recebe diversos alunos de outras localidades para fazer a prova. Com a medida inédita, os jovens relatam que seria um alívio, principalmente no bolso.

Lorrainy Campos de Araújo, 17 anos, mora em Virgem da Lapa, cerca de 38 quilômetros de distância de Araçuaí, cidade onde cursa o último ano do ensino médio integrado ao técnico em informática pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Como o Enem é realizado no domingo, os estudantes do município arcam com a diária do motorista de ônibus disponibilizado pela Prefeitura de Virgem da Lapa.

“Embora a prefeitura ofereça o transporte, é necessário pagar uma taxa por cada dia de prova, o que aumenta os custos. Um auxílio com o transporte seria fundamental, pois ajudaria a aliviar o peso financeiro dessas taxas, permitindo um melhor desempenho na prova do Enem”, conta



De acordo com a adolescente, que já precisa se deslocar diariamente para estudar, realizar o Enem em outra cidade é um grande desafio. Para ela, o cansaço e tempo disponibilizado também são fatores a serem considerados quando se trata das provas.

“Precisamos sair por volta das 10h para garantir que cheguemos com antecedência antes da abertura dos portões, o que exige uma preparação cuidadosa e pode impactar diretamente o meu desempenho”, relata.

O mesmo é sentido pela aluna da mesma instituição Giovanna Martins, de 18 anos. A jovem também está no último ano de informática e precisa se deslocar para se dedicar aos estudos. Giovanna mora em José Gonçalves de Minas, também no Jequitinhonha, cerca de 93 quilômetros de Araçuaí, mas durante a semana fica em Virgem da Lapa, na casa de parentes. Para a realização do Enem, ela também sente dificuldades.

“A Prefeitura de Virgem da Lapa disponibiliza o ônibus, só que a gente tem que pagar, porque como é no domingo, para os motoristas, eles não trabalham, então a gente tem que pagar o dia do motorista. Eu pago mais ou menos R$ 20 e sai do meu bolso, porque eu não recebo nenhum auxílio”, conta a estudante.

Investimento

A ação inédita da SEE/MG vai investir R$ 25 milhões para a distribuição direta de recursos para as escolas, que serão responsáveis pela gestão do transporte dos estudantes que vivem em cidades onde o Enem não será aplicado. Além do deslocamento, o valor também poderá ser utilizado para alimentação e hospedagem durante o período de prova, conforme as necessidades específicas de cada estudante.

Segundo a SEE/MG, a medida é importante para garantir que estudantes das 2.370 unidades escolas que ofertam o ensino médio no estado possam ser transportados até as cidades onde o exame será realizado. As escolas estão responsáveis por validar a lista de estudantes que necessitam do benefício e os recursos serão repassados diretamente para a Caixa Escolar, por meio de Termo de Compromisso.

“Os gestores receberão o recurso específico para realizar as contratações necessárias, como ônibus e hotel, por meio de uma estrutura que eles já conhecem. Eles também vão acionar as famílias e responsáveis para garantir a participação, orientando sobre os direitos ao deslocamento, hospedagem e alimentação do estudante”, completa Kellen.

Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Governo Federal, o exame será aplicado em 1,7 mil municípios e é o principal mecanismo de acesso à educação superior no país. Em Minas Gerais, mais de 136 mil estudantes concluintes do ensino médio se inscreveram para o Enem no ano passado, o que corresponde a 84% dos estudantes aptos a realizarem o exame.

A reportagem do Estado de Minas questionou o Inep sobre a quantidade de municípios mineiros que vão aplicar o exame neste ano, mas foi informada que ainda não há previsão de divulgação dos dados. Normalmente, os locais de prova são informados cerca de 10 a 15 dias antes da realização do exame.