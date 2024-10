A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para a prova.





Para auxiliar os estudantes que irão participar do exame, professores apontam os 10 erros mais comuns que, caso evitados, podem fazer a diferença no resultado final. Confira a lista:





1 - Ignorar palavras de aproximação

Segundo o professor de Matemática do Colégio Semeado, em Foz do Iguaçu (PR), Cristian Loch, “a pressa em resolver a prova, principalmente no segundo dia, faz com que muitos estudantes não percebam palavras-chave como ‘aproximadamente’ ou ‘em relação a’. Essas expressões mudam completamente o que a questão está pedindo. E, mesmo dominando o conteúdo, o aluno acaba errando por pura desatenção”.

Luis Fernando Cordeiro, professor de Física e orientador pedagógico do Curso Positivo, em Curitiba (PR), alerta que muitos alunos ignoram dicas presentes nas alternativas. “O aluno vai direto para o cálculo, mas, às vezes, a própria alternativa já indica qual caminho seguir. Nem sempre é necessário fazer todas as contas com exatidão; muitas vezes basta observar o intervalo das respostas e fazer aproximações”, explica.





2 - Desconsiderar unidades de medida

Em questões de Física e Química, os professores relatam que é comum esquecer de converter unidades, como metros para centímetros ou horas para segundos. Para eles, esse detalhe pode comprometer a resolução da questão.





3 - Não identificar o tema central

As pessoas que irão realizar o Enem tendem a ler o enunciado e depois a pergunta. Cordeiro sugere que “em questões com textos maiores, orientamos a começar lendo a pergunta de fato, normalmente posicionada entre o texto e as alternativas, para depois ler efetivamente o enunciado. Assim, o aluno já sabe o que procurar no enunciado e entender o foco da questão”.





4 - Erro na interpretação de gráficos e tabelas

Alguns gráficos apresentam mais de uma variável ou múltiplos eixos e a leitura correta dos elementos faz com que o aluno perca informações cruciais. Para evitar erros, é importante observar as legendas e escalas.





5 - Uso inadequado de fórmulas

Com apenas cinco horas para finalizar o exame no segundo dia e tendo 30 minutos a mais na prova de linguagens, redação e ciências humanas, os inscritos podem ter pressa para terminar as questões. Por isso, os alunos podem aplicar fórmulas sem verificar se são adequadas à situação proposta.





Loch diz que é necessário revisar o enunciado, já que “às vezes, a fórmula está na ponta da língua, mas o problema exige um raciocínio diferente”.





6 - Confusão com números decimais

Em questões de Matemática, é comum confundir a posição da vírgula nos números decimais, especialmente em operações com grandes números ou ao arredondar resultados.





7 - Gestão ineficiente do tempo

Um dos maiores desafios para os candidatos pode ser a duração do Enem. Cordeiro diz que “a prova é longa e cansativa. Saber quanto tempo dedicar a cada questão é essencial. Muitos gastam tempo demais em uma questão difícil e depois ficam sem tempo para as mais fáceis”.





8 - Falta de revisão

Loch alerta que “uma segunda leitura pode ajudar a identificar erros de interpretação ou de cálculos que o aluno não percebeu inicialmente”.







9 - Repetição de ideias e argumentos na redação

De acordo com Gabriel Felix, professor de redação do Curso Positivo, o erro mais comum é coesão, repetindo as mesmas ideias. “É preciso uma progressão de ideias, em que cada parágrafo traga algo novo”, recomenda.





10 - Falta de planejamento

Não planejar a redação leva o aluno a criar um texto confuso, sem argumento central claro. Dessa forma, “o estudante acaba escrevendo qualquer coisa que vem à mente, prejudicando a qualidade da argumentação”, ressalta Felix.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice