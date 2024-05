O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na última segunda-feira (13/5) os resultados dos pedidos de isenção de taxa para o Enem 2024 e as justificativas de ausência de quem não pôde comparecer ao Enem 2023, mas precisa solicitar isenção de taxa para participar do concurso este ano.







Quem se inscreveu para o benefício ou realizou a justificativa pode conferir o resultado na Página do Participante por meio do seu usuário no site do Governo.





Caso a devolutiva tenha sido negativa, os pedidos de recurso estarão abertos até sexta-feira (17/5). O valor da taxa de inscrição para quem não conseguir a isenção este ano será de R$ 85.





Saiba quem tem o direito de fazer a prova do Enem de graça





Quem está matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024), em escola pública.

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda e possui registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).





O Enem é a principal forma de acesso a universidades públicas do Brasil e este ano será realizado nos dois primeiros domingos de novembro (3/11 e 10/11). As inscrições estarão abertas entre os dias 27 de maio e 7 de junho. O edital da prova já foi lançado e pode ser acessado na página do Inep.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice