Domine as Linguagens do ENEM e garanta sua vaga na Universidade

*Conteúdo produzido por Flávio Castro

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM é frequentemente subestimada quanto à sua complexidade e abrangência. Contrário ao que muitos pensam, este exame exige um bom entendimento de conceitos diversos, que vão desde técnicas de interpretação de texto até conhecimentos gerais de gramática e literatura. Para se sair bem, é importante adotar uma estratégia de estudo que englobe os temas mais frequentes e relevantes.

É possível utilizar o bom desempenho na prova de linguagens como um elemento surpresa na sua nota final aprovação. Afinal, o desempenho geral em matemática vem aumentando e, graças aos métodos de ensino de produção de texto, as notas de redação também se estabilizam. Dependendo da relação candidato por vaga e do curso que escolheu, a nota de linguagens pode fazer a diferença (desde que você garanta, obviamente, um bom aproveitamento nas outras disciplinas). Digo isso pois muitos estudantes se queixam da dificuldade em interpretar poemas e trechos de romances.

Para te ajudar eu elaborei um checklist com os temas mais relevantes da prova e que caem, praticamente, em todas as edições do exame;

Gêneros textuais

Entenda e identifique diferentes tipos de textos como narrativos, descritivos, argumentativos, entre outros. Observe a estrutura e função de cada gênero textual em contextos variados. Quanto mais tipologias textuais você conhecer, melhor. O ENEM pode apresenta uma grande diversidade de textos, que vão da crônica à tirinha, do verbete de dicionário ao gráfico, da letra de Rap ao Hino Nacional.

Variação linguística

Aprenda como a língua varia segundo influências geográficas, sociais, temporais e estilísticas. Compreenda a importância de cada variante linguística e saiba reconhecer os distratores em forma de preconceito linguístico.

Textos multimodais

Analise a complementariedade entre textos verbais e não-verbais. Dê atenção especial a textos institucionais como campanhas de conscientização: maus tratos aos animais, prevenção de doenças, violência contra a mulher etc.

Literatura

Concentre-se na interpretação de textos literários, conheça as características constituintes dos gêneros líricos, épicos e narrativos. Estude também as principais figuras de linguagem: metáfora, metonímia, sinestesia, antítese, paradoxo e ironia.

Focalize na literatura brasileira do final do século XIX ao contemporâneo. É interessante ter algum contato mínimo com os textos de autores da atualidade: Itamar Vieira Jr, Jeferson Tenório, Stênio Gardel, Conceição Evaristo Ana Martins Marques, Angélica Freitas entre outros (as).

Arte

Entenda as obras artísticas individualmente, considerando técnica, linguagem e contexto. Aprofunde-se nas características de diferentes movimentos artísticos do início do século XX, as chamadas Vanguardas Europeias. Também é interessante perceber as nuances das expressões artísticas populares e regionais.

Funções da linguagem

O ENEM sempre cobra esse conteúdo. Domine as funções da linguagem definidas por Roman Jakobson e saiba identificar a função predominante em diferentes textos.

Intertextualidade

Conheça os processos de intertextualidade: paródia, paráfrase, pastiche e bricolagem. Busque exercícios de provas passadas que comparam textos de diferentes tipologias e estilos. Também é interessante observar a intertextualidade em questões que mesclam textos verbais e não-verbais.

Ao se preparar para a prova de Linguagens, é essencial ler cada enunciado com atenção, destacando comandos e conceitos chave para facilitar a resposta às questões. Gerenciar o tempo é uma habilidade que se aperfeiçoa com a prática, por isso é recomendável resolver provas antigas do ENEM para se acostumar com o ritmo necessário no dia do exame. Dê preferências às provas mais recentes, de 2020 até 2023.

É importante saber interpretar termos complexos usando o contexto fornecido pela prova, já que a prova não disponibiliza um glossário. A prática frequente de interpretação textual se mostra decisiva, considerando os baixos índices de leitura no Brasil e sua influência direta no desempenho dos candidatos tanto nas questões objetivas quanto na redação.

Com uma preparação bem orientada e um estudo focado nos temas chave, você pode não apenas alcançar uma boa nota em Linguagens, mas também garantir que sua performance na redação seja um diferencial positivo no resultado final. Lembre-se que estudar para a prova de linguagens pode ser bastante prazeroso, pois você pode fazer isso lendo textos variados e interessantes. Muitas vezes aprendemos mais lendo do que fazendo exercícios ou memorizando teoria; tente criar uma rotina de leituras: um dia para ler poesia, outra para ler artigos de divulgação científica, outro para reportagens, obras de arte e assim por diante. Frequentar saraus, exposições, festivais, teatros, cinemas também pode ser uma forma estimulante e efetiva para se preparar para o ENEM.

Colégio e Pré-Vestibular Determinante: a escolha certa

Alunas do Determinante estudando Divulgação

Ao considerar todas essas questões, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante se destaca como uma escolha excepcional. Com um projeto pedagógico inovador, professores altamente qualificados, processo de adaptação cuidadoso, ambiente seguro e acessibilidade, a instituição se compromete a oferecer não apenas educação de qualidade, mas uma experiência completa de aprendizado.

Principais diferenciais:

- Acompanhamento personalizado: foco no desenvolvimento individual de cada aluno.

- Equipe de professores qualificados: educadores comprometidos com a excelência e atualizados nas melhores práticas pedagógicas.

- Melhor material didático do país: investimento no material mais atualizado e que mais aprova no Brasil.

- Resultados comprovados: uma das instituições educacionais que mais aprova em vestibulares renomados e no Enem, em BH.

Conheça mais sobre o Det

Se você busca uma escola comprometida com o sucesso acadêmico e o bem-estar emocional de seus filhos, o Colégio e Pré Vestibular Determinante é a escolha certa. As matrículas estão abertas e você pode saber mais pelo site do Determinante.

-------

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.