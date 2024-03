O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, é uma das provas mais importantes para os estudantes brasileiros que almejam ingressar no ensino superior.

Com um formato abrangente e criterioso, o Enem avalia não apenas o conhecimento adquirido ao longo do ensino médio, mas também habilidades como interpretação de texto, raciocínio lógico e capacidade de argumentação.

Neste texto, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre o Enem 2024, desde sua importância até como se inscrever e preparar-se adequadamente para o exame.

Entenda a importância do Enem

O Enem surgiu com o intuito de avaliar a qualidade do ensino médio no país e, ao longo dos anos, tornou-se a principal porta de entrada para as universidades brasileiras. Além disso, muitas instituições de ensino superior utilizam a pontuação do Enem como critério de seleção, seja através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Com isso, o exame se tornou uma ferramenta fundamental para milhões de estudantes que almejam uma vaga na universidade.

Mudanças no Enem 2024

Em abril de 2023, o Ministério da Educação (MEC) decidiu suspender o cronograma de implementação do Novo Ensino Médio, o que consequentemente afetou as alterações previstas para o Enem 2024. Essa decisão foi tomada após uma série de manifestações de professores, educadores e estudantes, que demonstraram contrariedade em relação ao novo modelo proposto para o Ensino Médio.

Porém, existe a possibilidade de acontecer o cancelamento da suspensão. Assim, o Enem 2024 ocorrerá com todas as mudanças propostas, incluindo questões discursivas e a possibilidade de os estudantes optarem pela prova de determinada área do conhecimento que desejam fazer.

Quem pode participar do Enem 2024

O Enem 2024 é voltado para aqueles que já concluíram o ensino médio ou estão prestes a concluir. Os participantes podem utilizar o exame para ingressar no ensino superior através do Sisu e do Prouni.

Além disso, é possível realizar o exame como treineiro, para estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e desejam treinar para futuras edições.

Como funcionará a prova do Enem 2024

A prova do Enem 2024 será realizada em dois domingos consecutivos. No primeiro domingo, os participantes realizarão as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias (que incluem Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira - Inglês ou Espanhol - Artes e Educação Física), Tecnologias da Informação e Comunicação, e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia,

Filosofia e Sociologia), além da Redação.

Já no segundo domingo, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada prova contará com 45 questões objetivas de múltipla escolha, e a redação seguirá o formato de dissertação-argumentativa.

Como se inscrever no Enem 2024

A inscrição no Enem 2024 é realizada totalmente online, através do site oficial do exame. O candidato deve informar seu CPF e data de nascimento, além de criar um cadastro e senha de acesso para a Página do Participante.

É importante que os dados informados sejam iguais aos cadastrados na Receita Federal para garantir a verificação correta das informações. A senha será utilizada para alteração de dados cadastrais, acompanhamento da inscrição, consulta de local de provas, obtenção do Cartão de Confirmação e acesso aos resultados.

Como conseguir isenção da taxa de inscrição do Enem 2024

De acordo com o site do Inep, o candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição através da Página do Participante. É necessário informar os dados pessoais, como data de nascimento e CPF, e atender aos critérios estabelecidos pelo Inep para obter a isenção. Caso o participante se encaixe nos requisitos, deverá concordar com as condições estabelecidas e seguir as instruções para concluir o pedido de isenção.

Vai ter Enem digital em 2024?

Segundo informações do MEC, a versão digital do Enem foi cancelada e não estará presente nesta e nas próximas edições do exame. Essa decisão foi motivada pela baixa adesão ao modelo nos últimos anos, além dos custos adicionais para sua implementação.

Prepare-se para o Enem 2024 com o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

