O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Segundo edital publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13/5), as inscrições para a prova começam no dia 27 deste mês e vão até 7 de junho, e deverão ser feitas por este site. O exame que possibilita o acesso ao ensino superior ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal.

O Enem 2024 será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas. No segundo dia serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.





O valor da taxa de inscrição será de R$ 85 e deverá ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito até o dia 12 de junho. Quem tem direito a isenção da taxa são participantes que estão no 3º ano do ensino médio de escolas públicas, alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda e com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Veja o cronograma:

Inscrições: de 27/5 a 7/6

Pagamento da taxa de inscrição: de 27/5 a 12/6

Pedido de tratamento pelo nome social: de 27/5 a 7/6

Solicitação de atendimento especializado: de 27/5 a 7/6

Resultado das solicitações de atendimento especializado: 17/6

Recurso para pedidos negados: de 17/6 a 21/6

Resultado do recurso: 27/6

Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

Aplicação do Enem: 3 e 10/11

Divulgação do gabarito: 20/11

Divulgação do resultado: 13/1/2025

Leia o edital completo neste link.