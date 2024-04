Jovem comemorou aprovação da isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem com aprovação no Sisu

Um post nas redes sociais chamou atenção nesta semana. Trata-se de um print da aprovação da isenção do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mas quem conseguiu o benefício entendeu errado e acreditou que se tratava, na verdade, de uma aprovação na faculdade.

Ela agradece a Deus pela graça alcançada e diz que espera ser abençoada “nos próximos 6 anos do curso de Medicina”. O dono do perfil que fez a publicação mostrando o print de quem consegue o benefício ainda levantou a suspeita de que a pessoa que fez o story estaria frequentando aulas na universidade em que ele estuda.

Segundo o perfil, uma reunião do colegiado do curso de Medicina abordou a presença de três alunos que estavam assistindo às aulas, mas não estavam matriculados ou sequer estavam na lista de aprovados do Sisu. No entanto, a publicação não apresenta outra evidência que comprove a suspeita inicial apresentada.

No entanto, como o resultado do pedido de isenção de 2024 ainda não foi divulgado, alguns internautas apontam que a publicação pode se referir ao Enem de anos anteriores. Com a repercussão, o perfil apagou a publicação e privou seus posts.

A história levantou muitas hipóteses: “Eu sinceramente acho que ela confundiu isenção da taxa com estar ISENTA de fazer a prova”, opinou um perfil. “Ou após ter certeza que vai fazer a prova com a confirmação da isenção, ela se sentiu aprovada. Queria ter essa auto confiança”, disse outro.

Para outras pessoas trata-se de um simples engano. “Assim, eu acho que ela deve ter ficado de remanejamento (lista de espera) e estava aguardando resposta... deve ter se confundido com as mensagens... é a única coisa que faz sentido na minha cabeça”, apontou um internauta.

Outras pessoas acreditam que foi uma falha de interpretação de texto (e de conexão com a realidade). “Mas como ela teria sido aprovada sem fazer nem o Enem? Ela achou que a Bia gostou dela e aprovou direto?”, ironizou um comentário, citando uma das personagens da ‘Galera do Enem’.

Prazo termina hoje



Quem quiser pedir a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2024 tem até às 23h59 de hoje (26/4) para fazer o pedido. Os interessados devem acessar a Página do Participante, com login único do gov.br.

A gratuidade para fazer a prova é um direito para estudantes de escola pública cursando a 3ª série do ensino médio em 2024 ou quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. As pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica também têm direito, para isso, elas precisam ter inscrição no CadÚnico. Também têm isenção os participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação.

Quem conseguiu a isenção em 2023 mas não fez a prova também precisa justificar a ausência até o fim desta sexta-feira para poder ter nova gratuidade. O resultado das solicitações saem no dia 13 de maio.

Os pedidos que forem negados poderão passar por nova análise, mediante recurso. O aluno vai ter até o dia 17 de maio para fazê-lo e a resposta será no dia 24. Vale destacar que, mesmo conseguindo a gratuidade, o candidato precisa fazer a inscrição para o Enem 2024, quando elas estiverem abertas.