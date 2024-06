Servidor no Minecraft com aulas gratuitas para o Enem

Com mais de 20 mil alunos, o CraftSapiens, no Minecraft, é um grande universo educativo. O servidor brasileiro, idealizado há quatro anos por Helton Alvares, disponibiliza aulas gratuitas com professores qualificados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Formado em física e natural de Curitiba, no Paraná, o docente de apenas 30 anos decidiu unir diversão e estudos no servidor, que conta com aulas de todas as disciplinas, incluindo o conteúdo teórico e prático, além do “evento quiz”, um simulado no qual o aluno adquire moedas para comprar itens no jogo.





“A minha pretensão enquanto estava me formando em física era seguir a carreira acadêmica, mas no final da graduação a minha mãe teve câncer, então comecei a dar aula no colégio na cidade vizinha a Curitiba, em Araucária. Com a chegada da pandemia, não me adaptei às aulas online, achei chato, então decidi conversar com a escola, com o diretor, para dar as aulas pelo servidor, onde construiria esse ambiente visual para os alunos, que seria acompanhado das aula pelo Discord”, ele explica.

Helton, então, montou a CrafSapiens como parte desse experimento e, com o sucesso na plataforma, decidiu abrir ao público. O nome do servidor é uma junção dos significados de Craft, termo muito usado no jogo que significa construir, e Sapiens, que do latim significa sabedoria. Logo, a plataforma constrói sabedoria.

Os alunos acessam o Discord, plataforma por onde escutam, e entram no servidor, onde interagem com o ambiente criado. As aulas seguem um cronograma e acontecem de segunda a sexta, às 14h e 18h30 são gratuitas e 15h e 19h30 são “premium” que, com os cupons que o professor envia, saem por R$ 25, com o prazo de 30 dias. Helton afirma que esse recurso pago ajuda a manter o servidor ativo.

Cronograma das aulas no servidor Reprodução/CraftSapiens





“São todas as matérias da escola, do ensino fundamental ao médio. Algumas de reforço, atualidades, e outras além, como xadrez, astrofísica, psicologia e música”, o professor ressalta.





Helton conta que começou sozinho, mas que, depois, alguns colegas se interessaram e começaram como voluntários no projeto. “Cada professor tem a sua formação para a matéria que leciona, isso é uma exigência”





Com a proximidade do Enem, o servidor conta com aulas que preparam os alunos para os dois dias de prova, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.





Como participar

Para assistir às aulas e interagir com o universo de estudos criado no jogo é preciso instalar o Minecraft, jogo da Mojang, no computador ou celular. Depois, adicionar o IP jogar.craftsapiens.com.br ao multiplayer, entrar no servidor do discord (discord.gg/creftsapiens), para ouvir os professores e fazer perguntas, e se atentar aos horários.







Acesse o site para saber mais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice