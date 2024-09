A Vale informou nesta sexta-feira (20/9) que o processo de eliminação do Dique 1B, na mina Conceição, em Itabira, na Região Central de Minas, foi concluído. As obras tiveram início em abril deste ano e foram finalizadas na última semana. Essa é a 15ª estrutura a montante eliminada pela empresa, chegando a 50% do programa de descaracterização da mineradora.

O Dique 1B é a sétima estrutura a montante em Itabira a ter suas obras de descaracterização finalizadas. Anteriormente, os diques 2, 3, 4 e 5 do Sistema Pontal, a barragem Ipoema, na Mina do Meio, e o Dique Rio do Peixe, em Conceição, já haviam sido eliminados.

Com as obras do Dique 1A, em Conceição, em andamento e previstas para terminarem ainda este ano, 80% do Programa de Descaracterização de Estruturas a Montante em Itabira terá sido concluído até dezembro.

As outras duas estruturas que fazem parte do programa são os Diques Minervino e Cordão Nova Vista, ambos do Sistema Pontal, e que serão descaracterizados após a construção de uma nova Estrutura de Contenção a Jusante (ECJ2), medida preventiva que permitirá a eliminação das estruturas com segurança.