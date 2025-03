Amigos e colegas de trabalho lamentam assassinato de jovem de 21 anos

Amigos e colegas de trabalho de Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, encontrada morta nesta quarta-feira (12/3), lamentaram o assassinato dela. Eles descreveram a jovem como uma pessoa amiga e dedicada ao trabalho. Os restos mortais da mulher estavam sob uma camada de concreto em uma residência no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

A jovem trabalhava há cerca de seis meses em uma padaria de produtos artesanais na Região da Pampulha, próxima ao local onde o corpo dela foi encontrado. "Ela era uma menina meiga, super educada, sem nenhum atrito. Todo mundo com quem você fala está assim, realmente, com muito pesar", diz a empresária Patrícia Passeli, dona do estabelecimento.

Além do choque com a morte da funcionária, a empresária se diz assustada com a maneira pela qual o crime foi cometido. "Pelo que contaram, parece que foi uma brutalidade muito grande, porque ela era uma menina magrinha, toda fragilzinha", lamenta Patrícia.

Júlia Rangel, que também trabalha na padaria, é amiga da vítima: ela e outros funcionários e amigos desconfiaram do sumiço da jovem e acionaram a Polícia Militar. "Foi a gente que encontrou o endereço dele, onde a polícia foi na casa e encontrou (o corpo)", afirma. "A madrugada inteira a gente procurou ele", complementa.

Para Júlia, o fato de Clara ser natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pode ter deixado os suspeitos mais confiantes na impunidade após o cometimento do crime. "Eu acho que eles fizeram isso achando que ela não tinha família aqui em BH, mas eles estavam enganados porque ela tinha, sim, uma família, e uma boa família", lamenta.

