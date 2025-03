Homem reclama com a polícia que não recebeu maconha de traficante

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um homem registrou um boletim de ocorrência em que afirma ter comprado 30 gramas de maconha de um traficante e não ter recebido a droga. Na comunicação, realizada em 28 de fevereiro à Delegacia Virtual de Goiânia (GO), ele diz que o vendedor "agiu de má-fé".

No BO, o homem afirma que fez um contato via WhatsApp com o vendedor e combinou a compra da droga por R$ 210. Após realizar o pagamento, o homem não teria respondido mais às mensagens e não fez a entrega.

À "Folha de S.Paulo", o delegado Humberto Teófilo, da Central Geral de Flagrantes de Goiânia, classificou a ocorrência como absurda.

"Ele pede providências da polícia, dizendo que nesse tipo de relação entre usuário e traficante tem que ter boa-fé, e que muitos usuários estão sendo enganados", diz.

Conforme o delegado, não há crime de estelionato nesse caso, pois não existe relação comercial entre usuário e traficante.

"Vender drogas é crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. É lamentável um cidadão fazer toda essa narrativa em uma ocorrência oficial da Polícia Civil e ainda, com a maior cara de pau, pedir providências", afirma.

De acordo com Teófilo, o homem que registrou o boletim de ocorrência já foi identificado e intimado a depor no sábado (22) e responderá por falsa comunicação de crime.

A polícia também investigará o suposto vendedor por tráfico de drogas, mesmo que a maconha não tenha sido entregue.