Ex-candidata do PSOL é presa vendendo brigadeiro de maconha

Brunella Hilton, 23, candidata a vereadora de São Paulo pelo PSOL em 2024, foi presa em flagrante por vender brigadeiros contendo maconha. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em 2 de março, na avenida São João, centro da capital.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados mais de 800 gramas do produto com ela, configurando o crime de tráfico de drogas.

O advogado dela não respondeu ao contato da reportagem, na tarde deste domingo (16/3).

Nesse sábado (15/3), a família de Brunella registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Sua mãe afirmou que não falava com ela há 15 dias e saiu de Coimbra, na região da Zona da Mata mineira, para procurá-la.

O possível sumiço mobilizou também o PSOL. A sigla disse ter recebido a notícia com muito temor e que a direção do partido buscava informações para tentar encontrar seu paradeiro.

A 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas diz que entrou em contato com os familiares de Brunella e os informou sobre o ocorrido.

Brunella é mantida no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste paulistana.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mulher trans e ativista, Brunella fez parte da candidatura coletiva Bancada dos LGBTQIA+, do PSOL, que conquistou 1.113 votos na última eleição municipal, em 2024.