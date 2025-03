Duda Salabert entra com ação na PGR e pede a prisão de Bolsonaro

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) entrou com representação neste domingo (16/3) na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter proferido falas contrárias a democracia e à segurança institucional do Brasil, como uma teoria sem comprovação sobre a lisura do processo eleitoral, e pediu que seja apresentado um pedido de prisão preventiva ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"A permanência desse discurso falso e inflamado representa um risco à ordem democrática, pois alimenta a insatisfação de grupos extremistas que, no passado, já praticaram atos violentos contra as instituições democráticas", afirmou a parlamentar mineira.

Duda Salabert pede que o procurador Paulo Gonet abra procedimento investigatório pelas falas, sugere um pedido de prisão preventiva e a adoção de medidas cautelares.

Duda alega que Bolsonaro incitou publicamente a animosidade entre Forças Armadas e os Poderes Constitucionais; tentou depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído; impediu ou perturbou o livre exercício dos Poderes da União, conforme o artigo 359 do Código Penal.

Bolsonaro realizou na manhã deste domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, uma manifestação para pedir anistia para os condenados por invasão, depredação e pedidos de atos golpistas realizados por apoiadores dele em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ex-presidente chegou a estimar inicialmente um milhão de pessoas, mas depois, afirmou que esperava cerca de 500 mil pessoas.

O levantamento do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) apontou que pouco mais de 18 mil pessoas estiveram presentes. Já o Datafolha estimou cerca de 30 mil pessoas no ato em Copacabana.