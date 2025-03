Bolsonaro questiona investigação do golpe: 'Serei problema preso ou morto'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou a investigação contra ele e seus aliados por uma tentativa de golpe e disse que será um problema para seus adversários mesmo estando “preso ou morto”. Em seu discurso durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (16/3), ele ainda pediu anistia aos condenados do 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro insinuou que não poderia ser investigado pela tentativa de golpe, uma vez que estava nos Estados Unidos e não teria poder sobre os manifestantes que invadiram a praça dos Três Poderes e atacaram os prédios públicos. O ex-presidente viajou para a Flórida poucos dias antes da virada de 2022 para 2023, e só retornou ao Brasil três meses depois.

“Só não foi perfeita essa história de golpe para eles porque eu estava nos Estados Unidos. Se estivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe morto por eles. Eu vou ser um problema para eles preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico”, disse.

Bolsonaro ainda fez uma série de questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes, seu antigo algoz no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também questionou o processo que o tornou inelegível até 2030, e distorceu os motivos da sua condenação.

“Afinal de contas, me tornaram inelegível por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque em estatal? Um processo foi porque me reuni com embaixadores. O outro porque subi no carro de som do Silas Malafaia", ressaltou.

Ele ainda sugeriu que as eleições de 2022 sofreram com interferência de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Todos os inquéritos do Morais são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada que está ali. Ele começou a investigar o presidente da República em julho de 2021, e não tinha um fato definido. Eles nos acompanhavam 24 horas por dia”, ressaltou.

Segundo Bolsonaro, o objetivo era minar o seu trabalho. “Houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes nas eleições. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar imagem do Lula defendendo aborto, não podia botar imagem do Lula defendendo ladrão de celular”, emendou.



