Tarcísio faz discurso contra Lula: ‘Prometeu picanha e não tem ovo’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), fez o principal discurso contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (16/3). A manifestação foi organizada pelo pastor Silas Malafaia e por Jair Bolsonaro (PL) com o tema principal sendo a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023.

Tarcísio de Freitas é um dos cotados para disputar a presidência da República em 2026, caso Bolsonaro continue inelegível. O governador seguiu a cartilha orientada pelo ex-presidente e evitou ataques pesados ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas questionou as prisões pelos ataques aos três poderes e citando Cleriston Pereira da Cunha, conhecido como “Clezão”, que morreu após sofrer um infarto enquanto estava preso preventivamente

“A gente está aqui pelo Clezão, a gente está aqui pela família dele, porque ele não pode ter ido em vão. A gente está aqui pela Débora, pelo Ezequiel. O que eles fizeram? Usaram batom num país onde os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política. Está certo isso?”, questionou.

Segundo Tarcísio, a anistia é importante para “pacificar” o país e se dedicar aos “temas nacionais”, como os gastos do governo. Ele ainda cita os números da inflação e a alta no preço dos alimentos para criticar a gestão de Lula.

“Qual é o grande problema? Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, chama de volta o Bolsonaro”, destacou.

O preço do ovo, por exemplo, tem sido um dos grandes temas do discurso do próprio Lula. Em evento em Sorocaba, em São Paulo, o presidente disse que ainda não sabe qual o motivo do preço estar elevado e disse querer descobrir quem é o “ladrão que está passando a mão no direito do brasileiro de comer ovo”.

Condenados do 8/1

Até o momento, o Supremo já condenou mais de 400 pessoas pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Outros 542 réus denunciados por crimes de menor gravidade assinaram acordos com o Ministério Público Federal, medida que encerra a ação penal sem condenação em troca do cumprimento de medidas alternativas como multa, 225 horas de serviço comunitário, necessidade de comparecer a um curso sobre democracia e restrição de redes sociais.

Ao todo, o MPF ofereceu denúncia contra 1.687 envolvidos nos ataques golpistas. Entre as provas obtidas pela Polícia Federal, estão fotos e vídeos feitos pelos celulares dos denunciados, apreensão de materiais lesivos, documentos como relatórios de inteligências, e depoimentos.

Pelo menos 412 pessoas respondem por crimes mais graves dentro do grupo dos executores dos ataques. Elas são acusadas de golpe de Estado, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e dano ao patrimônio tombado. Outras 1.204 pessoas estão no grupo dos incitadores, presas no dia seguinte aos ataques, no acampamento do Quartel General do Exército em Brasília.