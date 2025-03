Lula quer descobrir ‘o ladrão que passou a mão’ no preço dos ovos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (14/3), que ainda não encontrou uma explicação para a alta no preço dos ovos. O petista disse que quer descobrir quem “passou a mão no direito do povo brasileiro de comer ovo”.

As declarações do chefe do Executivo foram dadas durante uma cerimônia de entrega de ambulâncias em Sorocaba, em São Paulo. "Estamos com um problema de alimento, que vocês já sabem que tem. O ovo está caro. Até hoje eu não encontrei uma explicação do porquê de o ovo está caro”, disse.

“Quero descobrir onde é que teve um ladrão que passou a mão no direito do povo brasileiro de comer ovo. O povo brasileiro (um brasileiro) come, em média, 260 ovos por ano. É pouco, não dá nem um por dia. Mas sabe quantos ovos o Brasil vai produzir neste ano? Cinquenta e nove bilhões de ovos. Então não tem explicação esse ovo estar caro, alguém está passando a mão”, indagou Lula.

O presidente ainda apontou o calor como um dos responsáveis pelo preço, porém destacou que o argumento não pode ser verídico devido às chuvas do fim de 2024. “As galinhas não reclamaram, então alguém está sacaneando as galinhas", frisou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Nesta sexta-feira, entrou em vigor medidas para baratear os preços dos alimentos, como carnes, café, milho e óleo de girassol. O governo zerou os impostos de importação com o objetivo de estimular a competição dentro do mercado nacional, mas a medida ainda não se trata do preço do ovo.