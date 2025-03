"O anabolizante se chama Lula", afirma deputado em resposta a Zema

Em mais um capítulo da troca de farpas entre o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-líder do governo petista na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT), disparou contra o chefe do Executivo mineiro: “O anabolizante se chama Luiz Inácio Lula da Silva e sua política econômica”.

Depois de trocas de farpas públicas entre Zema e Lula nas agendas conjuntas em Betim e Ouro Branco, o governador mineiro voltou ao ataque nesta quinta-feira (13/3). Em vídeo divulgado nas redes sociais, Zema afirmou que a economia brasileira cresceu à base de “gastança”, “irresponsabilidade fiscal” e “anabolizantes”.

O governador usou as redes para rebater o discurso do presidente, durante visita a Minas Gerais nesta segunda-feira (10/3), onde Lula exaltou o crescimento de 3,4% do Produto Interno Público (PIB) em 2024, o maior desde 2021. Os números do PIB, que é a soma soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país durante um ano, foram divulgados semana passada.

Correia disse que a política do governo Lula é para o país crescer: "é colocar dinheiro na mão do povo e distribuir renda para a economia crescer”. Ao contrário, segundo ele, o governador é a favor do estado mínimo e da concentração de riqueza.

“Agora, o Zema é de uma escola em que o Estado não tem papel nenhum na economia, que deve se ter o Estado mínimo. Ele dá com os burros na água, as expectativas são sempre inferiores, porque como eles não dividem renda, a renda fica concentrada nos mais ricos, isso não vai gerar desenvolvimento, não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar crescimento do PIB”, afirmou.

Possível candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, Zema tem reforçado suas críticas a gestão federal nos últimos meses.