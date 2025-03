Lula e Zema trocam farpas durante visita à fábrica da Gerdau; veja fotos

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Romeu Zema (Novo) à fábrica da Gerdau, em Ouro Branco, na Região Central do estado, nesta terça-feira (11/3), foi marcada por trocas de farpas.

O petista desafiou o governador a apresentar o que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trouxe para Minas Gerais durante seu governo.

Zema, aliado de Bolsonaro, chegou a assumir a campanha presidencial do político do Partido Liberal em 2022, quando foi derrotado pelo petista.

O governador também é um dos cotados para concorrer à presidência em 2026, caso Bolsonaro siga impedido após a condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).