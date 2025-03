Lula tem 41% de avaliação negativa e 27% de positiva, aponta Ipec

(FOLHAPRESS) - A avaliação do presidente Lula é considerada ruim ou péssima por 41% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (13) pela Ipsos-Ipec. Para 27% dos entrevistados, a atuação do presidente é boa ou ótima. Consideraram regular a atuação do mandatário 30% dos entrevistados.

Segundo o instituto de pesquisa, a avaliação negativa (ruim ou péssima) cresceu sete pontos percentuais em relação ao levantamento anterior e superou a positiva (ótima ou boa) pela primeira vez desde o início da série neste mandato.

A pesquisa também aponta que 55% da população brasileira desaprova a maneira como o presidente administra o país, e 58% dos brasileiros não confiam em Lula.

Em dezembro passado, última vez em que a pesquisa tinha sido feita pelo Ipec, 34% consideravam a atuação do presidente ruim ou péssima, 30% regular e 34% ótima ou boa.

A pesquisa foi realizada de sexta-feira (7) até a terça-feira (11) em 131 municípios. Foram feitas 2.000 entrevistas, e o nível de confiança é de 95%.





A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Essa é a primeira pesquisa divulgada pelo Ipec depois de ela ter sido comprada pelo instituto de pesquisa Ipsos, que anunciou a compra do instituto em 26 de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia