Zanin marca data para julgamento de Bolsonaro e outros sete denunciados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, decidiu nesta quinta-feira (13/3) marcar o julgamento de oito dos 34 denunciados por tentativa de golpe de Estado, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para às 9h30 de 25 de março.

O julgamento será feito pela Primeira Turma do STF, formada pelo presidente Zanin e pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, e decidirá se torna os acusados réus. Nesta fase do processo, apenas é analisado dos fatos enquadrados como crimes e indícios de que essas pessoas são autores do crime.

Caso seja iniciada uma ação penal, um novo processo irá se desenrolar para decidir sobre responsabilidades, possíveis condenações e penas.

A Procuradoria-Geral da República decidiu por fatiar a denuncia em quatro grupos. O grupo que envolve o ex-presidente Bolsonaro é o do núcleo central da tentativa de golpe.

Completam o grupo dos denunciados:

- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Interligência (ABIN);

- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

- Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa bolsonarista



