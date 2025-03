PGR rejeita argumentos de Bolsonaro para evitar julgamento por tentativa de golpe

A Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitou, nesta quinta-feira (13), os argumentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que buscavam evitar o processo por tentativa de golpe de Estado, uma decisão que agora cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em meados de fevereiro, a PGR acusou o ex-presidente de planejar um complô, que acabou fracassando, para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem ele perdeu a eleição de 2022.

Bolsonaro foi indiciado, junto com 33 colaboradores, por "golpe de Estado", "tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito" e "organização criminosa armada", entre outros crimes.

A defesa dele apresentou seus argumentos no último dia do prazo dado pelo ministro do STF encarregado do caso, Alexandre de Moraes.

A PGR rejeitou esses argumentos nesta quinta-feira, incluindo a suposta incompetência do STF para julgar o ex-presidente e a falta de acesso total às evidências coletadas durante a investigação.

Em um documento de 24 páginas enviado à AFP, rejeitou cada uma das objeções e as declarou "superadas".

Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão pelos crimes dos quais é acusado. O ex-presidente, de 69 anos, se declarou inocente e disse que está sendo "perseguido".

ll/app/mel/aa/ic