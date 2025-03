Criador de Pixuleco é investigado por supostas ameaças contra ex-namorada

O advogado e ex-assessor político Vinícius Aquino Carvalho, de 33 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por uma ex-namorada. Carvalho é mais conhecido por ter sido criador do "Pixuleco", um boneco com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com roupa de presidiário, que foi registrado na Biblioteca Nacional em 2017.

A mulher alegou que Carvalho não aceitou o termino do namoro e que passou a ameaçá-la de morte. Ele chegou a pular o muro da propriedade da mulher em fevereiro deste ano. Desde então, após a Justiça ter determinado medidas protetivas contra o advogado e ele ter descumprido, foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias.

Ao Uol, a defesa de Vinícius Aquino Carvalho negou que as acusações sejam verdadeiras.

Em uma outra denúncia, uma mulher o teria acusado de terror psicológico, invasão da casa e ameaçava atear fogo no local em que ela trabalha.

As ameaças começaram após ela, que se relacionava com ele, se negar a disponibilizar suas contas bancárias para receber valores das quais ela não sabia a origem e que ele, segundo uma das vítimas, alegou que "daria problema" caso fossem usadas as suas próprias contas. A Justiça disse que não havia como responsabilizá-lo criminalmente.

