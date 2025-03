Bolsonaro sobre a delação de Mauro Cid: "Algumas coisas são verdade"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu nesta sexta-feira (14/3) que algumas afirmações feitas por seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, em sua delação premiada ao Supremo Tribunal Federal (STF) são verdadeiras.

"Ele fala muita coisa. Algumas coisas são verdade, mas outras eu fico pensando: 'como o cara teve conhecimento disso, se nem eu estava sabendo?'", afirmou Bolsonaro em entrevista ao Podcast Flow, alegando não ter conhecimento de assuntos que seu homem de confiança aparentemente sabia.

Cid afirmou, em sua delação, que Bolsonaro editou um texto declarando "estado de defesa" com a intenção de impedir a passagem de poder para o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O documento foi apresentado aos chefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, mas os dois últimos recusaram participar do suposto projeto golpista.

Com as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro tem tentado se distanciar de Mauro Cid, aliado que esteve ao seu lado durante todo o governo federal.

Recentemente, o ex-presidente afirmou que o nome de Mauro Cid foi indicado por outra pessoa e que ele apenas aquiesceu. No entanto, Bolsonaro é amigo de Lorena Cid, pai de Mauro, com quem serviu na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Lorena Cid, inclusive, foi flagrado no reflexo de uma foto das joias que foram levadas ilegalmente por Bolsonaro para os Estados Unidos, pouco antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que, conforme investigações, seriam vendidas, com algumas já comercializadas.