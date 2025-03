BH: TCE firma acordo para reduzir período de início de tratamento de câncer

O Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) firmou nessa quinta-feira (13/3) uma colaboração com o Instituto Mário Penna, centro especializado em procedimentos oncológicos de Belo Horizonte, com o intuito de reduzir o período de início dos tratamentos de câncer de quatro meses para 21 dias.

“Queremos sensibilizar o poder público de que o tratamento precoce representa economia, salvar vidas”, comentou o presidente do TCE, Durval Ângelo. O tribunal fará uma auditoria para apontar a diferença nos custos de uma pessoa que inicia o tratamento no tempo correto e o início tardio.

Os dados levantados serão encaminhados para o Ministério da Saúde, anunciou Durval Ângelo, que ponderou que a demora no tratamento faz com que os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam maiores do que poderiam ser.

Já o diretor-presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, externou o desejo de que os atendimentos feitos pelo Hospital Luxemburgo sejam 100% do SUS. No momento, 85% são realizados pelo sistema público.

O hospital é responsável por 45% das radioterapias, 29% das quimioterapias e 30% das cirurgias oncológicas da capital mineira.

A medida vai ao encontro de um desejo anunciado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que, durante sua posse na última segunda-feira (10/3), destacou como objetivo reduzir o tempo de espera na fila do SUS.

"Não podemos aceitar que um entregador fique sem trabalhar e sustentar sua família por falta de um exame acessível em um horário viável. Vamos lutar, porque é desumano que uma família inteira sofra noites de angústia esperando a realização de uma biópsia, quando sabemos que o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura do câncer", afirmou Padilha, destacando a questão oncológica.

A iniciativa também foi celebrada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que se mostrou disposta a cooperar com a parceria. “Nos comprometemos, não só com os prazos e a desburocratização do processo, como também na cooperação para resolver possíveis gargalos”, afirmou o secretário de Saúde do município, Danilo Borges.