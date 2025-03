Podcast debate briga de Lula e Zema, 8/1 na CMBH e egressos de abrigos

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (14/3) repercute as visitas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais, protagonizadas pela troca de farpas entre o petista e o governador Romeu Zema (Novo). No segundo bloco, o programa discute a aprovação da Câmara Municipal de Belo Horizonte a moções de apoio à anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. O terceiro e último bloco é dedicado à matéria especial do Estado de Minas sobre os jovens obrigados a deixar casas de acolhimento ao completarem 18 anos de idade.







Apresentado pelos repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Larissa Figueiredo, com participação especial da repórter de Gerais Sílvia Pires, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, as passagens de Lula por Betim e Ouro Branco foram abordadas pelos participantes. As agendas presidenciais foram marcadas menos pelos anúncios de investimentos do que pelos embates entre o petista e Zema.

O segundo bloco foi destinado à tarde de quinta-feira (13/3) na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) na Casa, os vereadores aprovaram o envio de moções ao Senado e à Câmara dos Deputados em apoio ao projeto de anistia dos presos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O último bloco foi destinado à série de reportagens “A idade da incerteza”, que trata sobre os dilemas de jovens que passaram a vida em abrigos e se vê desamparada ao atingir a maioridade.







