Sogra denuncia genro por plantação de maconha em casa

Uma moradora de Guanhães, no Vale do Rio Doce, denunciou o próprio genro, de 23 anos, por cultivar pés de maconha dentro da residência. O caso terminou com a prisão do suspeito em flagrante por tráfico de drogas nessa sexta-feira (7/3).

A mulher, de 59 anos, contou a Polícia Civil de Minas Gerais que a situação estava insustentável e que o cultivo das plantas dentro de casa gerava medo e desconforto. Ao atender à denúncia, os policiais encontraram 14 pés de maconha no imóvel.

O suspeito tentou se justificar, dizendo que era para consumo próprio, mas as investigações apontaram que o local já era alvo de denúncias por tráfico de drogas.

Além da prisão do suspeito, a Justiça concedeu medidas protetivas para garantir a segurança da mulher. Agora, ele segue no sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia