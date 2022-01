Mais de 1,2 mil pés e mudas de maconha são apreendidos em Turmalina

O local da plantação de maconha se assemelha ao cultivo de frutas e hortaliças (foto: PMMG)

Uma plantação de 1.260 mudas e pés de maconha foi descoberta pela Polícia Militar em Cabeceira do Mato Grande, na zona rural de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. O responsável pela droga conseguiu fugir e está foragido.





No local, os militares apreenderam 580 pés de maconha e aproximadamente 680 mudas, que estavam numa área com estrutura preparada para o plantio.





Os pés de maconha tinham tamanhos de 50 cm a 2,40 m. Além disso, aproximadamente meio quilo da droga, já preparada para comercialização, foi encontrada e apreendida.





Segundo o sargento Felipe Gomes, a operação teve início após os militares receberem informações sobre a plantação.





Ainda segundo ele, a estrutura do local do plantio e cultivo era bem organizada e cuidada, até mesmo com fertilizantes que aceleram o processo de colheita, dispositivo de sombreamento, sistema de irrigação, adubagem, pesticidas para controle de pragas e etiquetagem.





Uma boa quantidade das plantas já se encontrava em processo de secagem para serem vendidas.





Também foram apreendidos vários objetos relacionados ao plantio e à venda da droga. A operação teve também a participação da Polícia Civil. O valor da droga não foi ainda estimado, mas a PM considera que a apreensão provocou um grande prejuízo ao tráfico de drogas.