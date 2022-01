Polícia acha 1,1 mil barras de maconha após carro capotar na MGC-497

Não se sabe como o motorista perdeu o controle do veículo (foto: Divulgação/PMMG)

Mais de 1,1 mil barras de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária após um carro capotar na rodovia MGC-497, em Uberlândia, neste domingo (16/1). Ninguém foi preso. A carga vale mais de R$ 1 milhão, segundo a polícia.





Testemunha do acidente entraram em contato com os militares e avisaram sobre o fato. Quando a PM chegou ao local, o motorista já tinha fugido e ninguém soube informar o motivo dele ter perdido o controle do veículo e sofrido o acidente.

Com as quatro rodas para cima, o carro ainda estava na pista da rodovia, mas não foi preciso parar o tráfego para retirada. As barras de maconha ficaram espalhadas.





Foram necessárias duas viaturas para carregar as 1.146 barras de maconha, que pesam cerca de 550kg.





Durante o fechamento da ocorrência, a PM Rodoviária descobriu que o carro era do Estado do Paraná e existe a suspeita da droga ter vindo do Paraguai.





Todo o apreendido foi entregue na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, que deve levantar quem é o dono e se ele era quem dirigia o veículo.