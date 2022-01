Sogro mata genro com facada no peito após briga de bar em Igarapé

Crime ocorreu num bar da Rua Antônio Tuninho, no Bairro Ipanema, que era frequentado por matador e vítima (foto: Google maps)

Tragédia em família. Uma antiga desavença entre sogro e genro acabou custando a vida do mais novo, Hamilton Pereira, de 33 anos, num bar em que ambos estavam, no Bairro Ipanema, em Igarapé, na Grande BH. O sogro, SA, de 62 anos, que estava bebendo, acabou desferindo uma facada no peito da vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

O crime ocorreu por volta do meio-dia deste domingo (16/1). Sogro e genro, apesar de não se entenderem e terem vários casos de brigas entre eles, estavam bebendo no referido bar. Hamilton decidiu jogar sinuca. o sogro permaneceu em sua mesa, observando.

Hamilton perdia quando o sogro começou a caçoar dele. Houve uma discussão e o mais velho chamou o genro e quando este se aproximou, desferiu-lhe uma facada no peito. Em seguida, saiu do bar.

Segundo o sargento PM Kalil, que atendeu a ocorrência, uma vez que a morte da vítima foi confirmada, ele e outros policiais militares se dirigiram à cada de SA. Encontraram-no, assentado, na sala e deram voz de prisão.

SA demonstrou surpresa em saber que o genro estava morto. Ele não sabia, ainda, do desfecho da facada que deu. Ele foi preso e levado para o departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.