Famílias de BH podem acolher crianças e adolescentes temporariamente

A Prefeitura de Belo Horizonte, a partir desta quarta-feira (23/4), começa a receber o cadastro de famílias do município que estão interessados em acolher temporariamente crianças e adolescentes. O Serviço Família Acolhedora estará com inscrições abertas até 7 de maio.

Segundo a PBH, para participar, as famíllias precisam realizar o acolhimento temporário, sem a intenção de adotar. Todos os interessados vão passar por uma capacitação e acompanhamento da equipe técnica.

Ser uma família acolhedora é uma ação voluntária e, durante o programa, essas pessoas também serão acompanhadas pela Providens - Ação Social Arquidiocesana, em parceria com a Prefeitura.

Como funciona o acolhimento?

Famílias interessadas ou indivíduos devem ser residentes da capital mineira há pelo menos dois anos. O responsável precisa ter, no mínimo, 21 anos e não pode ter antecedentes criminais. Também é necessário que todos os membros da família concordem com o acolhimento.

Segundo a Prefeitura, a equipe técnica oferece suporte psicológico e social durante todo o período de acolhimento, além das famílias contarem com um apoio de subsídio pela PBH, para ajudar nas despesas diárias do cuidado com a criança ou adolescente.

A duração varia com as necessidades da criança e de decisões judiciais. O acolhimento encerra quando ela retornar à família de origem ou seguir para outra medida protetiva, como a adoção. Esse tipo de ação é importante para reduzir os impactos negativos do afastamento de um ambiente familiar e criar um desenvolvimento saudável para essas pessoas.

Quem estiver interessado em acolher temporariamente crianças e adolescentes, é necessário entrar em contato com a equipe do Serviço Família Acolhedora pelos telefones (31) 3423-8618 e (31) 99970-9266, ou pelo e-mail familiasacolhedorasdm@providens.org.br.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.