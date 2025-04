Cidade mineira registra terceiro caso de morte por linchamento neste ano

No último domingo (20/4), um homem de 34 anos foi assassinado a pauladas em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O crime ocorreu no Bairro Santa Rita. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), ele foi encurralado por dois suspeitos, levado a uma área de mata e brutalmente espancado. É o terceiro caso de linchamento na cidade neste ano.

Moradores da região ouviram gritos vindos do matagal e acionaram a polícia. A vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Até o momento, ninguém foi preso, e o caso é investigado pela Polícia Civil (PCMG), que apura a ligação com o tráfico, embora outras hipóteses não estejam descartadas.

Em 2025

Um levantamento da reportagem mostra que Juiz de Fora registrou 14 homicídios em 2025. Desses, três foram causados por linchamento. O último caso brutal ocorreu em 23 de março, quando Sebastião Felipe Ribeiro Ladeira foi espancado por dez pessoas no Bairro Aeroporto. O caminhoneiro foi linchado após uma briga em uma casa noturna e, já desacordado, ainda foi atropelado. Os envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado, e o caso será julgado pelo Tribunal do Júri.

Em janeiro, Elvis Cleiton da Silva Batista, catador de recicláveis, foi morto a pedradas depois de ser falsamente acusado de abusar de uma menina de 9 anos. O crime, ocorrido no Bairro Santa Cecília, envolveu pelo menos 13 pessoas, dentre elas a mãe da criança, o noivo dela e o sogro, que foram presos no mesmo dia. Semanas depois do crime, a Polícia Civil concluiu o inquérito e informou que Elvis era inocente e não abusou da garota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O linchamento foi filmado e compartilhado nas redes sociais, e a própria menina, apontada inicialmente como vítima, assistiu à agressão até a morte.