Idoso é assassinado enquanto dormia em rede no interior de Minas

Um homem de 62 anos foi executado enquanto estava em casa no Bairro Água Parada, na Zona Rural de Senador José Bento, no Sul de Minas Gerais. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira (21/4). A vítima, conhecida como Piauí, foi surpreendida enquanto estava dormindo em uma rede na área externa do imóvel. Dois homens foram presos em flagrante.



De acordo com o boletim de ocorrência, durante a tarde vizinhos da vítima acionaram a polícia depois de ouvirem disparos de fogo vindos do imóvel do idoso. Ao se aproximarem, as testemunhas viram dois homens fugindo em uma motocicleta vermelha no sentido à cidade de Borda da Mata, também no Sul do estado.

Aos policiais, as testemunhas informaram que a vítima era natural do Piauí e havia ficado viúvo há 11 dias. Os vizinhos também afirmaram que o idoso havia sido diagnosticado com câncer.

No imóvel, os militares encontraram o homem deitado, sem vida, em uma rede na varanda da casa. No bolso dele havia R$ 400 em dinheiro e a residência não apresentava sinais de arrombamento.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e constatou que a vítima foi alvejada com nove disparos de arma de fogo. Seu corpo foi encaminhado à funerária.

Prisão

Durante diligências, a Polícia Militar recebeu informações de que dois homens “com cara de assustados” teriam sido vistos fugindo em uma motocicleta por uma estrada de terra que liga a Zona Rural de Senador José Bento com o município de Borda da Mata.

Uma testemunha relatou aos militares, ainda, que um dos ocupantes do veículo era um homem conhecido como “Pardal”. O homem, de 27 anos, foi encontrado em casa e detido em flagrante por suspeita de homicídio.

Enquanto a prisão era realizada, os militares receberam informações de que um celular havia sido arremessado do imóvel no lote onde fica uma fábrica. Em seguida, os policiais receberam informações de que o veículo, semelhante ao usado no crime, estava escondido nos fundos de um imóvel coberto por galhos. Ele foi apreendido e um segundo homem, de 18 anos, que também teria envolvimento no crime foi detido.

Em depoimento, o suspeito mais velho não informou a motivação do crime. No entanto, ele afirmou que era integrante do Primeiro Comando da Capital, facção de São Paulo, e que recentemente foi desligado da organização criminosa. Por isso, o homem explicou que está com “a cabeça a prêmio”.