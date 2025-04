Café Nice ganha importante aliado para manter portas abertas

A campanha para ajudar o icônico Café Nice, na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, ganhou um novo aliado nesta terça-feira (22/4). A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) anunciou o apoio e patrocínio oficial do projeto para restaurar o estabelecimento, inaugurado na capital mineira em 1939.

A lanchonete lançou a campanha de mobilização popular - "Abrace o Nice" - há uma semana, após quase fechar as portas no ano passado. A ideia é promover um financiamento coletivo por meio da venda de produtos personalizados. A meta é arrecadar R$ 280 mil, sendo R$ 30 mil por meio do apoio da comunidade. Até o momento foram arrecadados R$ 20 mil.

Agora, o novo patrocinador anuncia a promessa de manter a cafeteria de portas abertas. O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, disse que o plano é preservar e valorizar a história da cidade. “A modernização do Café Nice é o início do movimento para requalificar o Hipercentro de BH. Vamos abraçar o Café Nice e não deixar que ele feche as portas”, confirmou. Segundo ele, o Nice há muito tempo já deixou de ser um simples estabelecimento comercial. “É um patrimônio de Belo Horizonte de mais de 85 anos com muitas histórias para contar”, destaca.

Em entrevista ao Estado de Minas, o designer gráfico Rafael Quick, que possui histórico em resgatar espaços “esquecidos” na cidade, explicou que a verba será destinada ao conserto de itens como, equipamentos e uniformes.

O projeto também prevê a construção de um painel com fotos que contam a história da cidade e uma nova configuração para a lojinha - chamada de tabacaria pelos frequentadores -, que, hoje, é onde funciona o caixa. Vale ressaltar que as características originais da casa serão preservadas. “Manter a essência é um compromisso inegociável. Os significados do Nice estão nas paredes, nas fotos antigas, no balcão tradicional e até nos aromas que atravessam gerações”, afirma o também coordenador do projeto Douglas Issa.

Douglas Issa reafirmou que, cuidar do Nice, é também cuidar de um lugar de pertencimento. "Um ponto de encontro de vida pulsante. Um lugar onde vamos querer estar, revisitar, celebrar”, comenta. Segundo Rafael, a expectativa é entregar o projeto finalizado em dois meses.