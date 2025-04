Ladrão arromba casa, rouba armas, jóias e 22 mil dólares em Valadares

Uma família de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi surpreendida ao retornar de viagem do feriado prolongado da Semana Santa e encontrar a casa arrombada e revirada. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada do Domingo de Páscoa (20/4).

O proprietário da residência, um homem de 63 anos, estava viajando e, ao chegar em casa no domingo, por volta de 14h30, percebeu que as gavetas e portas do guarda-roupas do seu quarto e de sua filha estavam abertas, com as roupas reviradas.

A Polícia Militar teve acesso ao circuito interno de filmagem que flagrou um homem colocando uma escada nos fundos da residência e pulando o muro de, aproximadamente, sete metros. O autor também utilizou uma cadeira para quebrar a persiana eletrônica de um dos quartos para entrar no imóvel.

Segundo a PM, no quarto do casal, foram levadas duas armas de fogo, uma coleção de 10 relógios e, aproximadamente, US$22 mil (cerca de R$126 mil) que estavam no guarda-roupa. Já no quarto da filha, algumas jóias foram subtraídas. As caixas das armas foram deixadas no local e marcas de barro estavam em um banco que, provavelmente, foi usado para alcançar as partes mais altas do guarda-roupa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, havia uma cadeira encostada na parte de dentro do muro da residência, possivelmente usada pelo autor para sair da casa. Pelas imagens das câmeras de segurança, a PM afirma que o autor vestia uma camisa camuflada de manga comprida, calça com protetor no joelho, touca ninja e bota.

Segundo a vítima, o alarme do imóvel não estava funcionando. Embora imagens do autor tenham sido registradas, a Polícia Militar não o localizou.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos