Homem encontra corpo na rua ao retornar do trabalho

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao retornar para casa, depois do trabalho, na madrugada desta segunda-feira (28/4), um homem encontrou um corpo na rua. Era do sexo masculino, estava inerte e ensanguentado. Apavorado, o homem, de 37 anos, saiu correndo do local, na Rua Manoel Bandeira, no Bairro Minas Gerais, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e ligou para a Polícia Militar.

Com a chegada da PM, houve a confirmação de que a vítima estava morta. O Corpo de Bombeiros foi chamado, assim como a perícia da Polícia Civil, que verificou que a vítima foi morta com uma facada no peito.

Os militares iniciaram as buscas e avistaram duas pessoas caminhando pela rua, que ao perceberem a aproximação da viatura policial, saíram em disparada. Os dois foram perseguidos e um deles foi preso, um menor de 16 anos. O outro conseguiu escapar.

Ao interpelar o menor, ele contou que a vítima tinha se envolvido numa briga com várias pessoas, quando então levou a facada, mas que ele não sabia quem tinha desferido o golpe.

A Polícia Civil investiga a motivação para a briga e tenta descobrir o autor da facada. Os policiais procuram por câmeras de vídeo no local onde o corpo foi encontrado.

